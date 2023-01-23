『MADOVA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 22分に出品され03月25日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア・フィレンツェの直営店で購入したドライビンググローブ(未使用品)です。



薄手なのでドライビングだけでなく、冬でもコンパクトにポケットに入れられて便利です。



シックなブラックレザーはお洒落のアクセントとしても効果的です。

日本ではなかなか入手できないグローブです。

ぜひこの機会にご検討ください。



◾︎ブランド

MADVA GLOVES (マドヴァグローブス)

◾︎素材 本革

◾︎サイズ 9

◾︎カラー ブラック

◾︎生産国 イタリア







カラー···ブラック





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BEAMS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マドヴァ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ MADOVA