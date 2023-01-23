『パタゴニア レトロX【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 41分に出品され04月21日 05時 41分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ・クラシック・レトロX・ジャケット



風が強く肌寒い天候に最適な、防風性を備えた温かいジャケット。ポリエステル100％（リサイクル・ポリエステル50〜85％）のボンデッド・６ミリ厚パイル・フリース素材を使用し、フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用。



Lサイズ

身幅62 後着丈70 袖丈91



カラー Natural



定価 33000円



サイズが合わなくなった為お譲りいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア レトロX