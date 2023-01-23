『NORTH FACE ノースフェイス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 07分に出品され03月31日 21時 07分に終了予定です。即決価格は10,706円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 １０年位前に上野アメ横の隣の通りにあるお店で購入したものです。

当時形がカッコ良かったので気に入り、残りの在庫が１枚だったこともありサイズが大きかったのですが思い切って購入しました。

しかしサイズが大きかったため何シーズンかは数回づつ着用しましたがブカブカだったため真空状態で何年もタンスの肥やしになっておりました。



ポケットやチャック、腕や胸についたチャックも全く使用していなかったためとても綺麗な状態です。



購入金額は38,800円か39,800円で40,000円を出して少しお釣りが帰ってきた記憶が鮮明にあります。



ザノースフェイスというメーカーは有名なので知っておりましたが名称みたいなものは素人なのでわかりませんがマニアの方が見れば良い商品だとわかると思います。



参考までに私の身長が166センチです。

背丈96センチ、袖丈82センチです。

5枚重ね着して着用しても着れていましたので175センチが適用サイズ位なのかなと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NORTH

FACE

ノースフェイス