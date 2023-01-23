『新品M RLX ダウンパーカー 定価18万円【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 38分に出品され03月16日 08時 38分に終了予定です。即決価格は49,900円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。



新品タグ付きRLXパーカーMサイズ(国内Lサイズ程度)になります。こちらは数年前のコレクションになりますが、近年のモデルとしては最高峰の出来だと思います。軽量で、耐寒性能も素晴らしいです。

お色はネイビー。



肩幅52cm、脇下身幅60cm、袖丈65cm、着丈70cm、若干の誤差はご容赦下さい。



定価￥16,8000+税。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品M

RLX

ダウンパーカー

定価18万円