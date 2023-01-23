『【さらに値下】Bellingham ビリンガム カメラバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 41分に出品され03月12日 16時 41分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Billingham（ビリンガム）のカメラバッグです。



新品で購入後数回使用、その後自宅で保管していました。使う機会が無いので出品します。

私見となりますが使用感は少ないと思いまます。

細かいキズなどは多少あるかと思いますが汚れや大きなやれ感は無いと思います。



限定モデルのようで、シリアルナンバーが印字されてます。今となっては数少ない英国製のバックです。

特別なモデルのようでファスナーなどは通常モデルより凝った作りです。

バッグの開口部は307シリーズと同じプレストップ仕様となっております。背面にはレインフラップの下にファスナー付きのポケットが隠されております。Billinghamの中でも防水の工夫が随所に見られるモデルです。



バッグの両サイドにはコンパクトなポケットを付けられます。ひとつはショルダーベルトを備えており、しっかりした作りです。単体でもバッグとして使用できます。



現行モデルに無いため正確なサイズは分かりませんが、外寸で幅400mm×奥行き180mm×高さ350mmくらいです。



Billingham

1973年、英国のバーミンガムで創業。

創業者Martin Billingham氏が趣味の写真撮影に使用するバッグを奥様のRos Billingham氏が手作りしたところ、その手作りバッグが評判になり製品化されました。

現在では英国を代表するバッグメーカーとして、近年はライカとのコラボモデルなども販売しており、冒頭に記載しています、カメラバッグのロールスロイスと呼ばれています。

ロバート・キャパも愛用していたそうです。



・素材···キャンバスとレザーのコンビ

・カラー···ブラック

・付属品として２つのポーチ、うち一つは

ショルダーストラップ付き

・純正の鍵付き



自宅長期保管品であり検品は素人が実施しております。

不具合の見落としなどの可能性がありますので写真をご確認いただき、中古品である事をご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

※返品はお受け出来ません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビリンガム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【さらに値下】Bellingham

ビリンガム カメラバッグ