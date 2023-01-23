『Lay/0 hymコラボレザージャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 34分に出品され03月27日 10時 34分に終了予定です。即決価格は20,900円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lay/0というショップが、hymに受注してつくったコラボレザージャケットです。



ダブルジップです。



袖口は切り込みが入っていてグローブみたいにでき、フードがジップを全部閉めれば高い襟になり、防寒性が高いので夏が終わり秋冬寒くなった時におすすめです。



サイズ44



カラー···ブラック



レザー素材···羊革(ゴートスキン)



メンテナンスは欠かさずしてましたので、破れ、カビなどはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エイチワイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lay/0

hymコラボレザージャケット