『45R ニットカーディガン ボレロ ニットジャケット ウール 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 09分に出品され03月18日 06時 09分に終了予定です。即決価格は9,274円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 合わせやすい着丈のカーデです。

しっかりとした生地感なので形崩れしにくく、コートの下にも着用出来ます^ ^

梅春にちょうどいいカーデです。





フォロー様割引ございます。

プロフィールよりご確認ください⭐︎

購入前にコメントにてお知らせくださいね^ ^



■ 45R ニットカーディガン ボレロ ニットジャケット ウール 美品



■状態 → 特A

特S 新品、未使用

S 使用感が全くないです

特A 多少の使用感はありますが比較的綺麗です

A 多少の使用感はありますが着用に問題ないです

B 若干の汚れやダメージがあります

C 気になる程度の汚れやダメージがあります

※参考写真を載せています



※あくまでも個人的な基準ではございますのでご判断の参考としてお考えください



■カラー

グレー

■サイズ

0



■平置き寸法

肩幅 58cm

身幅 62cm

袖丈 48cm

着丈 64.5cm





他にもトップス出品しておりますので是非(^^)

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何か気になる事が御座いましたらお気軽にコメント下さい！



※古着のため、ある程度の使用感がございます

新品同様の品質をお求めの方はご購入をご遠慮ください



※ 購入時期や着用回数や定価など、全てのお洋服を記憶している訳ではありませんので記載のない限りは、お答えできかねます



※照明、表示されるデバイス等により実際の商品と色が異なる場合があるのはご了承ください



※ご購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解頂いた上でご購入くださいませ



オケージョンやフォーマル 結婚式やオフィスにも使えるエレガント系のブランドやドメスティックブランドなど、アドーア セオリー ピンキー＆ダイアン 6 ROKU バーバリー コーチ マルニ エンフォルド フレイアイディー スナイデル MilaOwen メゾンマルジェラ MM6 アメリヴィンテージ CLANE aliceolivia コムデギャルソン ヴィヴィアンウエストウッド を幅広く出品中★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォーティファイブアール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 45R

ニットカーディガン ボレロ ニットジャケット ウール 美品