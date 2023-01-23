『新品タグ♪マミーナ★ダウン ロング コート★ピンク ファー【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 18時 16分に出品され03月05日 18時 16分に終了予定です。即決価格は10,833円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き。M位 ネットディマミーナの商品です。裏地がプードル柄で可愛いです♪薄いピンク。取り外し可ひもベルトつき。ダウン80％フェザー20％フォックスファー。着丈約87㎝



圧縮してビニールのみでの簡易梱包ですのでしわはご了承ください。週末発送となります。



新品タグ♪マミーナ★ダウン ロング コート★ピンク ファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M カラー: ホワイト系

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