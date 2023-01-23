『STUDIOUS ロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 10分に出品され03月20日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUDIOUS ロングコート

サイズ 2



一度着用しましたが、長く感じたので出品致します。

クリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ステュディオス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ STUDIOUS

ロングコート