『Lausanne ウールショートコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 23時 24分に出品され05月10日 23時 24分に終了予定です。即決価格は15,752円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今期購入した新品未使用品です。

定価 38000円(税込み)



ウールエコファーとエコスエードをボンディングしたオリジナル生地のリバーシブルショートコートです。



保温性に優れたウール100％の高密度ファーに仕上げ、軽く温かいのが特徴です。



リバーシブルでさまざまな表情を楽しめるので、一着持っておいて間違いなしです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Lausanne

ウールショートコート