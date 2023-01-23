『極美品 バーバリーロンドン ダウンジャケット ノバチェック タヌキファー 38【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 30分に出品され03月29日 19時 30分に終了予定です。即決価格は17,050円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〇 ブランド

BURBERRY LONDON

バーバリーロンドン



〇アイテム

ダウンジャケット

コート



〇特徴

ノバチェック

ベルト付き

タヌキファー

冬物



〇サイズ

平置き

38（Mサイズ相当）

肩幅 約40cm 身幅約50cm

総丈 約79cm 袖丈 約61cm



〇カラー

ブラック



〇素材

ポリエステル

ダウン

フェザー



〇状態

こちらの商品状態は【SA】です。

使用感の少ない非常に綺麗なコンディションです



【N】タグ付き新品

【S】 未使用に近い、非常に綺麗

【A】 目立った傷や汚れはなく綺麗

【B】 使用感があり、若干の傷や汚れがある

【C】 傷や汚れが目立つ

【D】 使用に問題がある・ジャンク・訳あり品



〇配送

新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、基本的にご購入から1〜2日以内にらくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送。



〇写真について

・光の具合により実際の商品と色味に差が出る事がございます。

・「付属品」に記載のない箱・紙袋などの小物類は商品ではございません。発送はされませんのでご注意下さい。



〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物など 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品

バーバリーロンドン

ダウンジャケット

ノバチェック

タヌキファー

38