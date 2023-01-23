『【美品】BURBERRY BLUE LABEL ウールロングコート 38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 26分に出品され03月05日 22時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY BLUE LABEL(バーバリー ブルーレーベル)ロングコート 38（Mサイズ相当） ベージュ/ E1B32-630-40



生地は使用感が多少あるかと思いますが、着用機会が少なかったため目立った汚れ等は見当たらず、全体的に綺麗です。クリーニング済みです。

状態は写真でご確認・ご判断ください。

素人判断ですので、見落としのある場合もございます。

ご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。

新品ではございませんので、神経質な方は入札をお控えください。

極力小さめに折り畳んでの送付となりますので、ご了承下さい。

※当方はノースモーキング・ノーペットです





平置き採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。

着丈 約90cm

袖丈 約58cm

肩丈 約37cm



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#チェック柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】BURBERRY

BLUE

LABEL

ウールロングコート

38