『【美品】BURBERRY BLUE LABEL ウールロングコート 38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 26分に出品され03月05日 22時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|バーバリーブルーレーベル
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落札価格9360円
64 入札履歴
終了
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