『グレー 加湿器 スチーム 大容量 13L 100℃高温除菌 加熱 超音波 アロマ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 17時 28分に出品され03月09日 17時 28分に終了予定です。即決価格は9,125円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■カラー グレー



【お好みによって冷&温ミストを選択】

一年中にも快適にお使いいただけますよう、ハイブリッド式で温かいミストと冷たいミスト2通りにお選びいただけます。超音波式と加熱式を一つになり、超音波式でありハイブリッド式でもあります。喉乾燥の予防対策として、日常は超音波式のみで静かに加湿しましょう。噴出されたミストは冷たいし、消費電力も低いです。冬場に加熱ボタンを押すと、加湿効率を高めるハイブリッド式になり、温かいミストで加湿します。加熱後の水はより清潔で、心地よい空間を作ります。



【大容量＆広範囲に加湿】

13Lの大容量床置き加湿器、寝室、リビングはもちろん、保育園、オフィス、ビニールハウスなど広い空間ににもしっかり加湿してくれます。48時間連続加湿できて、頻繁な給水の手間を大幅に軽減します。赤ちゃんやペットに潤い環境を作り、ご家族に快適な空間を提供します。



【3段階加湿レベルを調整可能】

強・中・弱の３つ加湿レベルで、最大300ml/ｈ噴霧量で連続加湿でき、ずっと潤っています。知能恒湿機能もあり、45％~95％の範囲で、ご希望の湿度をキープできます。環境湿度がご設定の湿度になると、自動的に噴霧を停止され、湿度がご設定の湿度に下がると噴霧を再開します。



【給水が楽＆アロマ対応】

アロマケースが付き、加湿しながら香りもお楽しみいただけますので、気分転換のグッズにもなります。上から給水ができる設計と分解式の水タンクで、上部から給水可能！









$3500.1300.7000 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用