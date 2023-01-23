『ARMANI ダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 19時 32分に出品され03月27日 19時 32分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2.3年前に45000円ぐらいで購入しました。

大事に着ていたので綺麗な状態です。



サイズは50と表記されてますが、身長170cm体重61kgで丁度よく着れました。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARMANI

ダウン