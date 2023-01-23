『【美品】バーバリー コート Pコート ダブルフェイス ノバチェック ベージュ L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 05時 05分に出品され03月28日 05時 05分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

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〇管理番号

XY358



○アイテム

Burberrys BURBERRY バーバリー Pコート ピーコート ジャケット ダブルフェイス ショート丈 ノバチェック ウールコート ベージュ サイズ11AR



○サイズ

・サイズ 11AR ( L相当)

・裄丈: 約 68cm

・身幅: 約 58cm

・着丈: 約 62cm





※平置き実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。



○状態

首元背部に一部虫食いがあります。



その他目立った傷汚れなくまだまだ長く着用頂けます



○カラー



ベージュ





○素材

表地

毛:100%



裏地

袖裏 キュプラ





○付属品

なし



○配送

簡易梱包にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承下さいm(_ _)m



○ その他、確認事項

あくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。



※某有名リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品になります。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】バーバリー

コート

Pコート

ダブルフェイス

ノバチェック

ベージュ

L