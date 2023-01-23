『⭐︎Paul Smith COLLECTION コート⭐︎【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 13分に出品され04月24日 18時 13分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスミスコレクションのメンズコートです。断捨離中の為、出品します！

今からの季節に大活躍のアイテムかと思います。

未使用に近いので、まだまだ素敵にご着用いただけると思います♪



●サイズ：タグ表記 Lサイズ

●素材：表地 毛92%

ナイロン8%

裏地 キュプラ

裏側テープ部分 ナイロン

●状態：

1、2回程着用しましたが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。商品の状態等は写真にてご確認ください。

価格交渉は行っておりませんのでご了承下さい。

配送の際には、畳んでの配送になりますので、畳じわが多少でてしまうかもしれませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミスコレクション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎Paul

Smith

COLLECTION

コート⭐︎