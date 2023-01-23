『シャープ 加湿空気清浄機 SHARP KI-RS50-W メーカー保証付【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 05時 44分に出品され04月08日 05時 44分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シャープ 加湿空気清浄機 SHARP KI-RS50-W

プラズマクラスター25000です。



メーカー保証付です。

お買上証明書をお付けしてお送りします。



新品、未使用品です。



よろしくお願いいたします。





SHARP KI-RS50-W WHITE







#シャープ

#SHARP 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ