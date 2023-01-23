『MONCLER モンクレール ダウン MONTGENEVREモンジュネーブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 55分に出品され03月20日 00時 55分に終了予定です。即決価格は31,555円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラーブラック

サイズ表記サイズ：1

モデル MONTGENEVRE



肩幅···45cm

身幅···51cm

袖丈···63cm

着丈···61cm

(若干の誤差はご了承下さい。)



内側のラベルがほつれています。

画像でご確認をお願いいたします。

(外側は目立つ汚れ等見当たらないので

目立った傷や汚れなしにさせていただいております。)



返品等はお受けできません。



簡易包装での発送とさせていただきます。



中古品となりますのでご理解いただける方のみお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール ダウン MONTGENEVREモンジュネーブル