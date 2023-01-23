『最終値下Herno ヘルノコート表地シルクカシミア裏地ダウンフェザー サイズ40【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 57分に出品され04月02日 07時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名・商品情報

Herno ヘルノコート表地シルクカシミア96%

裏地ダウンフェザー サイズ40



■カラー

ライトグレー



■サイズ

肩幅:約38.5cm

着丈:約88

身幅:45

袖丈:60

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



■状態

全体的に目立つ傷みや汚れもなく、綺麗な状態を保っております。

非常に高級感のある商品です。

気になる部分は言って頂ければ写真追加致します。

状態については、個人的な判断で、他に見落としがあるかもしれませんので、不安な方はご質問お願い致します。



■付属品

なし



■購入先

AACD日本流通自主管理協会

ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場

EcoRingなど



■お気になる点があればご連絡下さい。



■最後までお読み頂きありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下Herno

ヘルノコート表地シルクカシミア裏地ダウンフェザー サイズ40