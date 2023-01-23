『新品未使用ダイキン 空気清浄機 ACK70Z-W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 31分に出品され03月27日 14時 31分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

中身確認のため一度開封はしております。

ACK70Z-W ホワイト 31畳



ダイキン モデル名···ACK70Z



大型のため原箱のまま発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイキン