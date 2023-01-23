『TAMRON 広角単焦点レンズ 24mm F/2.8 ソニーEマウント用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 30分に出品され03月13日 09時 30分に終了予定です。即決価格は14,800円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試しに10枚程度撮影した程度なので、未使用に近いとさせていただきます！



35mmの方が自分には合っていたので、出品します。



フルサイズミラーレス一眼カメラ対応、F/2.8広角単焦点レンズ

24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F051) は広角表現の世界を気軽に楽しめ、さらに被写体に存分に寄れるミラーレス専用設計のソニーEマウント用広角単焦点レンズです。焦点距離24mmから生まれる広い画角は、景色を大きく捉えつつも広角特有のクセが少ないのが特長。この一本でスナップ撮影から風景撮影までバリエーション豊かな撮影に取り組めます。設計は軽量・コンパクトなため、荷物を減らしたい場面でも気軽に持ち運ぶことが可能です。最短撮影距離は0.12mと短く、明るさはF/2.8を確保。被写体に思い通りに近づき、背景の大きなボケ味が印象的な一枚を写し出せます。また、特殊硝材LD (Low Dispersion：異常低分散)レンズやGM (ガラスモールド非球面)レンズを効果的に配置することで、諸収差を大幅に抑制。画面周辺にいたるまで高い描写性能を発揮し、被写体を細部まで美しく描写できます。さらに、簡易防滴構造や防汚コートも採用しており屋外での撮影も安心です。新たな表現領域の世界は、ここから広がります。



その他特徴···前面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: タムロン