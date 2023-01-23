『Bear usa ベアー ダウンジャケット リバーシブル ワッペン M 青 黄色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 13時 14分に出品され03月15日 13時 14分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】



身幅約 64cm

着丈約 69cm

肩幅約 66cm

袖丈約 56cm



※計測値の多少の誤差はご了承ください











※ できるだけ実物の色に近くなるように努めておりますが お使いの環境（モニター、ブラウザ等）の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Bear

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