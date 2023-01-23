『archive fur grunge down jacket y2k BLK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 02時 10分に出品され03月17日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎size



肩幅 46.5cm

身幅 58cm

袖丈 70cm

着丈 71.5cm













⚪︎item





00s archive fur grunge down jacket y2k

アーカイブ ファー グランジ ダウンジャケット

パーカー フード取り外し可能 光沢 お兄系

古着 ヴィンテージ vintage ブラック 黒

















⚪︎condition



袖口に小さい穴がございます。



※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。

















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================================= 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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