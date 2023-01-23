『SHARP プラズマクラスターイオン発生機【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 16時 16分に出品され04月20日 16時 16分に終了予定です。即決価格は7,175円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP IG-HTA20-W



color: WHITE



・内内容→プラズマクラスターイオン発生器



明るさ:485ルーメン（白熱電球40ワット相当）



電球色相当:口金E26







プラズマクラスタークラスター



#シャープ

#SHARP

#未使用品

#3190

#通気

#プラズマクラスターイオン



※写真とるのに、あけました。

発送の際は簡易包装し発送指します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用