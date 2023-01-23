『グローブトロッター キャリーケース ヴァルカンファイバー オリジナル ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 07分に出品され03月31日 21時 07分に終了予定です。即決価格は26,102円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★即購入OKです！

★早い者勝ち！

★簡易クリーニング済み！ ★ペット・喫煙者いません。

★中古品であるため、神経質な方はご遠慮下さい。



【メーカー】

GLOBE TROTTER/グルーブトロッター



【商品名・型番】

オリジナル18 インチ ヴァルカンファイバー トロリーケース キャリーバッグ コロコロ ブラック キャスター トラベルバッグ



【付属品】

写真にある物が全てです！



【動作確認】

問題なく動作します！



【状態】

多少の傷や汚れありです！

あくまで中古品であることをご理解お願いします！



【梱包】

プチプチで発送します！



タテ55cm

ヨコ38cm

幅20cm

素人採寸の為ご了承下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グローブトロッター キャリーケース ヴァルカンファイバー オリジナル ブラック