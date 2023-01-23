『THE NORTH FACE ダウンジャケット 黒・ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 09時 05分に出品され03月09日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE



Reversible Anytime Insulated Hoodie

リバーシブルエニータイムインサレーテッドフーディ/メンズ



品番 NY82180

サイズ S (身幅約53cm 着丈約69cm)



税込 ￥27,500





メンズの商品ですが、レディースでも着てもらえます。

ワンシーズン着用後、今春クリーニングに出してそのまま出品します。



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEはアウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。



【デザインと快適性】

フード付きのデザインは、寒い日でも暖かさを保ち、ジッパー式で着脱も簡単です。黒とベージュの配色がスタイリッシュで、様々なコーディネートに合わせやすいです。



【素材の特性】

ダウン素材は軽量でありながら高い保温性を持ち、寒い季節に最適です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒・ベージュ

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き・ジッパー式

- ロゴ: 左胸にロゴあり



#THENORTHFACE

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

黒・ベージュ