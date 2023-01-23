『シープ レザー ダウンジャケット エディフィス EDIFICE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 17時 19分に出品され03月21日 17時 19分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EDIFICEのシープレザージャケットです。

2年ほど前に新品で購入して使用回数は5回程度です。

手入れも丁寧に行っておりましたので状態は非常に良好です。



カラー：ブラック

サイズ：M



商品説明

シープレザーダウン" はどこか懐かしさを感じつつも、ラグジュアリー感満載な一着。

レザーとダウンがMIXされた防寒性抜群の仕様は、トレンドらしいアウトドア系のダウンやスポーティーなダウンと異なる新鮮さを与えてくれます。



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シープ レザー

ダウンジャケット エディフィス EDIFICE