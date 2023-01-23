『The North Face ヌプシ ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 30分に出品され03月08日 18時 30分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 元値 : ¥60,000

他サイトでも出品しているため売り切れ次第削除いたします。

早い物勝ちとなりますので、先に他で購入された方がいた場合即購入をされた方はキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承ください。



こちらの購入者様が早ければ問題なくお譲りいたしますのでご安心ください。



- ブランド: The North Face

- 色: ブラック

- スタイル: ダウンジャケット

- 素材: ナイロン

- デザイン: フロントジッパー

- 特徴: 中綿入り



去年ZOZOTOWNにて購入しました。

数回しか着用していないです。



私が172cmでちょうどのサイズです。

細かいサイズは最後の画像をみていただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

North

Face

ヌプシ ダウンジャケット