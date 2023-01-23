『⭐️新品未使用⭐️レイヤードカラーナイロンブルゾン ナイロンジャケット オレンジ S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 13時 10分に出品され03月12日 13時 10分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VANSONの温かさ最強アイテム



着脱可能な二重のフロントジップと肉厚のリブ襟、袖口のファスナーは

冷気のブルゾン内への浸入を遮断



3M製合成断熱材はブルゾン内のムレは逃しながら熱は逃し、暖かくドライな状態を維持



裏地のアルミ加工は体温を効果的に反射し、中に詰められたエコダウンと共に保温性を高め



アルミ加工は内ポケットにも、

両サイドの脇ポケット内袋にはフリース素材を使用し手の保温性をも高め



各所のファスナーは信頼のイデアル社製



内ポケットとレザータグに入れられたシリアルナンバー

レザータグはそのままスライダーに着けて、手袋をしたままファスナーを開け閉めする時のエクステとして、外してキーホルダー等として使用でき



VANSONらしいバックと左袖の刺繍、右袖と左胸のゴージャスなワッペンはこだわりのデザイン



定価¥32780(税込み)の商品を送料込みにてお届け



オレンジ/ブラック Sサイズ

ブラック/ブラックも出品中



サイズ：cm

肩幅 着丈 身幅 袖丈

S 42 69 54 66



生産国：中国

素 材：表地 ナイロン 100 %

裏地 ポリエステル 100 %（アルミプリント）

中綿 ポリエステル 100 %

リブ ポリエステル 100 %

革ラベル 牛革



配送先が北海道、沖縄、離島以外の価格です。

北海道、沖縄、離島の方はコメントお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バンソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐️新品未使用⭐️レイヤードカラーナイロンブルゾン ナイロンジャケット オレンジ S