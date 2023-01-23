『フェニックス チームスキーウェア Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 43分に出品され03月25日 02時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェニックス チームモデルのスキーウェアの出品です♪

フェニックス のロゴが大きくて市販の物とは細部が違います！

ブラックの部分は擦れて色が薄くなっている所もあったり、イエローの部分はクリーニングで落ちなかった汚れや右肩部分にワッペンの剥がし跡が少しあります。

ですので格安出品します！

パンツはサイドフルオープンになります。

最上級モデルをお安くお探しの方どうぞ！

クリーニング済み

種類···上下セット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: フェニックス