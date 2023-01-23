『TATRAS LAVIANA ラビアナ LTAT22A4571-D【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 07分に出品され04月16日 21時 07分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年1月13日に阪急梅田タトラスにて購入しました。





【アウターセール】タトラス TATRAS (LTAT22A4571-D ) LAVIANA 22aw-23aw

レディース ラビアナ ウール ダウンコート



カラー：Ｌ.GRAY

サイズ： 02



No. LTAT22A4571ーD



【02サイズ】

■胸囲：約97cm

■ウエスト：約90cm

■肩幅：約37cm

■袖丈：約64cm

■着丈：約82.5cm



■仕様

フロントダブルファスナー開閉

ファスナー付きサイドポケット×2

ファスナー付き内ポケット×1

裾にドローコード付き

[フード] ファスナーで取り外し可能、スナップボタン×2、ドローコード付き

[ファー] スナップボタン(×7)で取り外し可能

*made in Poland



【付属品】

カバー

ハンガー

ギャランティーカード



＊すり替え詐欺防止のため返品お断り致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

LAVIANA

ラビアナ

LTAT22A4571-D