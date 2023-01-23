『M Antarctica Versa Loft Jacket ノースフェイス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 15時 27分に出品され03月13日 15時 27分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 サイズM 税込33000円



画像6.7は拾い画像です



【Antarctica Versa Loft Jacket】



THE NORTH FACE史上最高の温かさを持つフリース生地を採用した防寒ジャケット、アンタ―クティカバーサロフトジャケット。

寒冷地での活動を想定し、前身頃部分は毛足の長いスーパーロフトフリースを二重仕様に。

生地間のデッドエアを大きく広げて保温効果を高めており、防風シェルと組み合わせることで、活用幅が広がります。

袖は操作性を重視したストレッチフリース素材を使用。

脇に配置したベンチレーションが蒸気を放出し、素早い体温調節が可能。

静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。



ブラック (メーカーカラー表記：K / ブラック)



メーカー品番：NA61930 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M

Antarctica

Versa

Loft

Jacket

ノースフェイス