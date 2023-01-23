『THE NORTH FACE サンダージャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 37分に出品され04月17日 22時 37分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

襟···ノーカラー

季節感···秋、冬



クルーネックのご存じサンダージャケット。

中間着としてもアウターとしても、山でも街でも着れる優れものです。



山と普段着で3-5回くらい来たかなと思います。



程度良好。別の化繊ジャケットを購入するので出品します。



モデル···THUNDER JKT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

サンダージャケット