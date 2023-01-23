『ミステリーランチ カタリスト26 ブラック タグ有【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 21時 36分に出品され03月13日 21時 36分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···ナイロン



カラー···ブラック



シーン/種類···タウンユース(普段使い)、アウトドア/登山/キャンプ、ビジネス、防水リュック



ミステリーランチ



カタリスト26 ブラックです。



新品購入後 数回カメラバッグと休日の散歩に使用した程度です。

美品です。



アーバンアサルトの後継 カタリストシリーズの中でも1番大きいPCや雑誌も余裕で入り日常使いにマッチする26L です。

両サイドにボトルポケットもあるのが嬉しいです。



個人保管の中古品である事ご理解ください。

写真にて商品の状態もご確認ください。



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#カタリスト26 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミステリーランチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ミステリーランチ カタリスト26

ブラック タグ有