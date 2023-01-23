『ウエストライド ウエストバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 52分に出品され03月23日 09時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

ウエストライド ウエストバッグです

若干茶芯が出ておりますが、美品かと思います。

以下参考願います。



素材はオリジナルのHORSE LEATHER。なめしはベジタブルタンニング・セミアニリンフィニッシュになっており使い込むことで下地のブラウンが出てきます。ダイヤモンドステッチが施されたフロントポケットのパット部分にはウレタンを使用。

BELTとBAGとの繋ぎ目はリベットで補強。また全体の雰囲気を損なわないようにギャランティータグを使用しました。ZIPPERはUNIVERSAL ZIPPERを使用しグローブ装着時でも開け閉めしやすいようにレザーのプルタグ付。メインポケットはW ZIPPERタイプになっています。

バックルはWESTRIDEオリジナルになり経年変化が楽しめるように焼き付け塗装をしています。BAGの裏地は高級感あるキュプラ素材。擦れなどにも強くなってます。ポケットの内側にはインナーポケットもあり使い勝手も考慮しています。ZIPPERの口も大きいので物の出し入れもしやすい作りになっています。



品名：RIDING WAIST BAG

カラー：ブラック

素材：馬革

裏地：キュプラ100％



サイズスペック

SIZE：縦14㎝、横47㎝、幅8.5㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ウエストライド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ウエストライド ウエストバッグ