『【希少】90s パタゴニア ミネハハ USA製 シンチラ スナップt フリース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 28分に出品され03月26日 13時 28分に終了予定です。即決価格は14,696円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■Brand

PATAGONIA



■Item

SYNCHILLA FLEECE



探されている方も多いのではないでしょうか。

97年ミネハハです。

シンチラフリースのネイティブ柄代表。

サカジャウェア、トレードウインズと並ぶネイティブ

代表の一角。

ミネハハ柄の他色は復刻されてますが、こちらのカラーはオリジナルのみと希少。

特筆すべきはコンディション。

内タグをご覧頂きますとお分かりの様に

使用感かなり少なめです。

フリース潰れもダメージ、汚れなしの美品。

サイズSもかなり珍しいです。

お分かりの方は多いと思いますが、この年代の

スナップtはサイズかなり大きいです。

当方の身長182cmですが、普通に着れます。

世界的にも枯渇状態ですので、この状態は今後ほぼ出ないかと。



■Date/Note

1997S

ハンドウォーマーつき

USA made



■Size

表記 S

肩幅51ｃｍ

身幅54ｃｍ

着丈68ｃｍ

袖丈57ｃｍ

誤差はご了承ください



■Condition

USED & VINTAGE

多少の毛羽立ちあります。

毛羽立ち、褪せ、スレ、色抜け痕

VTGをご理解の上

程度に強いこだわりがある方

完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください



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90S ビンテージ

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マンゴー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】90s

パタゴニア

ミネハハ

USA製

シンチラ

スナップt

フリース