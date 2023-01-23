『HERNO ハイブリッドダウンパーカー 50【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 38分に出品され03月23日 21時 38分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



ミラノリブと軽量ナイロンを使用した、

撥水性のあるハイブリッドフーディーブルゾン

サイズ50



2、3度着用。

ダブルジッパー

カラー···ブラック

袖丈···長袖



HERNO【ヘルノ】のダウンとジャージ素材を組み合わせたダウンブルゾンです。

"旅"をキーワードにラグジュアリー＆コンフォータブルに特化したライン"HERNO Resort"シリーズ。

ミラノリブと軽量ナイロンを使用した、ハイブリットパーカーモデルで、カジュアルなデザインながら品のあるミラノリブニットを使用することで、上品な印象に仕上がっております。

ミラノリブはウールコットン素材を使用しており、表裏両面を編みたてることで適度なハリと弾力性を持たせているのが特徴的です。型崩れもしにくく上品な表情に。

ダウン部分は20デニールの超極細糸で織られた撥水生地で、ダウンが出にくいダウンプルーフ加工を施しており、インジェクション(ダウン直接封入)仕様で圧倒的な軽さを実現。

品の良さとスポーティーな雰囲気のある、是非大人の男性に着て頂きたいアイテムとなっております。



素材

表:毛70% 綿30% 身頃：ナイロン100%

中綿:ダウン90% フェザー10% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HERNO

ハイブリッドダウンパーカー

50