『ミハラヤスヒロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 07分に出品され03月31日 21時 07分に終了予定です。即決価格は122,222円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パッチワークコート

サイズ44

コレクションで使われてました。数も少なくなかなか手に入らないアイテムになります！

一度着用のほとんど新品未使用と変わりません。

タグあります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミハラヤスヒロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ミハラヤスヒロ