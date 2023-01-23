『エルメス カデナグローブ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 22時 17分に出品され05月11日 22時 17分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カデナ部分の微細スレ子傷あり、

手袋部分は傷汚れなどありません。

お色はこげ茶です。

使用回数はワンシーズン数回、短時間着用です。

内側に極小さな毛玉がありますが使用感はさほどないと思いますが気になる方はご購入お控え下さい。

細かく状態を書きましたが、

全体的に美品だと思います。



6.2分の1

全長 約20cm程

手首幅 約8cm程



革なので使っているうちに自分の手に馴染んでくると思います。



10万ほどしました。

箱に汚れあり。

保証のある発送で送ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス



カデナグローブ