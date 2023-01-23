『セオリー theory 軽量 美品ダウンジャケットM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 09時 05分に出品され04月15日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〇ブランド セオリー ダウンジャケット



〇サイズ M



〇色 オリーブ系(黒に近いオリーブ)



〇実寸

着丈63

身幅47

肩幅38

袖67



〇状態について

使用感の少ない美品



◯ダウン90%

フェザー10%の高品質なお品



スタンドカラーでこれからの寒いシーズンに 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セオリー

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軽量

美品ダウンジャケットM