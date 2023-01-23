『フランシュリッペ FL5ダウンブラックロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 21時 02分に出品され03月29日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランシュリッペ

FL5

ダウンロングコート



☆クリーニング済です

数回着用致しました



※胸の飾りのビーズか

少し取れているため

やや傷ありにいたしました

ご了承下さいませ



【スタイル】

このダウンブラックのロングコートは、冬の寒さからしっかりと守ってくれるデザインです。ファー付きのフードが特徴で、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいアイテムです。



【素材】

ナイロン製で軽量ながらも保温性に優れています。耐久性もあり、長期間使用可能です。



【ブランド】

Franche Lippéeの製品で、女性向けのスタイリッシュなデザインが魅力です。特別な日にも普段使いにも最適です。



- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- フード: ファー付き

- デザイン: ロング丈

- ブランド名: Franche Lippée



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: フランシュリッペ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ フランシュリッペ



FL5ダウンブラックロングコート