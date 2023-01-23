『未使用✨ アクアスキュータム トレンチコート ベージュ ウール ライナー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 09時 59分に出品され04月15日 09時 59分に終了予定です。即決価格は17,732円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 aquascutum London ベルト 本革 レザー ロング コート レディース

アクアスキュータム ロンドン



サイズ 実寸XL相当

着丈111

身幅49

裄丈85 ラグラン

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



未使用品です✨



管理番号64903



◎配送について

簡易包装にてなるべく即日に発送致しますが仕事の都合で1〜2日程度かかる場合もあります。ご了承ください。



最小サイズにて梱包いたしますので小さく折りたたんでの発送になります。極力、形が崩れない様致しますが多少の折シワ等はご了承ください



◎購入元

正規ブランド店購入品、ブランドリユース店、大手リサイクルショップ、オークション等にて購入の正規鑑定済み商品ですので、安心してご購入ください(^^)



写真やコメントで状態はしっかり伝える様心掛けておりますが、あくまで中古品ということをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。









カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用✨ アクアスキュータム トレンチコート ベージュ ウール ライナー