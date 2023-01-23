『カナダグースレディースダウンTrillium Parka Fusion【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 05分に出品され03月31日 11時 05分に終了予定です。即決価格は29,000円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フリークスストアで購入しました！



Trillium Parka HD-Fusion



カラー···ミリタリーグリーン



身幅50センチ



着丈78センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグースレディースダウンTrillium

Parka

Fusion