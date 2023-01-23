『【非売品】 RIIZE アントン × GESKE コラボトレカ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 31分に出品され02月13日 16時 31分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封だったものを個別に撮影する際に一度取りだしております。



カード本体に指紋がつかないようビニール手袋を使用してクリアシールバックに移し替える作業をし、その際に写真の撮影をしております。



素人保管になりますので神経質な方のご購入はお控えください。



他商品との併売可能です。

気になる点やご要望等ありましたらコメントくださいませ。



#RIIZE #SHOTARO #EUNSEOK #SUNGCHAN #WONBIN #SOHEE #ANTON #アントン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>タレントカード 商品の状態: 新品、未使用