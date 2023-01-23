『Burton AK457 fragment jet pack 15L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 19時 31分に出品され03月10日 19時 31分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Burton AK457

Fragment design

Jet pack

Black



１シーズン(２回使用)使用

スノーボード、スキーはもちろん登山や日常使用も可能です。ベンチレーションなどのジッパーに不具合もございません。



個人的にはかなり美品になりますが、神経質な方はご購入をお控えいただきます様お願いいたします。

ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。



48時間以内にご入金頂けますようお願いいたします。





#burton

#ak467

#visvim

#fragment

#sequel 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フラグメントデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Burton

AK457

fragment

jet

pack

15L