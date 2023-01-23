『【極美品】シャープ 加湿空気清浄機 KC-E40-W 2015年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 02分に出品され04月05日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シャープ 加湿空気清浄機 KC-E40-W 2015年製



ご覧いただきありがとうございます。

シャープ 加湿空気清浄機 KC-E40-W 2015年製です。



●空清〜18畳

●加湿〜11畳

●プラズマクラスター除菌イオン

●ホワイト系



1度しか使用していない新品同様の極美品ですが、

9年前の製品のため中古品にご理解のある方、即購入歓迎します！



●動作確認済み

●加湿フィルター新品同様

●集塵フィルター新品同様

●イオンカートリッジ新品同様



また、コメント中でも即購入された方を優先させていただきます。

ご了承くださいませ。



当方、喫煙者やペットはおりません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ