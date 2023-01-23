『【極美品】シャープ 加湿空気清浄機 KC-E40-W 2015年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 02分に出品され04月05日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|シャープ
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落札価格7683円
437 入札履歴
終了
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