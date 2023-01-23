『SHARP KI-ND50 空気清浄機 シャープ 2021年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 09時 57分に出品され03月30日 09時 57分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP KI-ND50-W WHITE

箱無し説明書なし



使用期間半年ほど。正常に動作します。



#シャープ

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タイプ···除加湿空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ