『専用★エルメス グローブ レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 59分に出品され03月22日 23時 59分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスグローブ

実際のお色はもう少し濃い赤です。

サイズ6



かなり前に銀座のエルメスで購入しました。

数回のみ着用



箱は汚れいます。

ヴィンテージ品として購入いただける方のご購入をお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

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小物 タグ 専用★エルメス グローブ レディース