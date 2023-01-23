『未使用 ルイ ヴィトン バンドー モノグラム チェック シルクスカーフ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 26分に出品され03月03日 05時 26分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン



商品名·····バンドー・モノグラム チェック

製品番号·····M68647

カラー·····ベージュ

サイズ·····120×8cm

素材·····シルク100%

付属品····箱·・ホリデーシーズン白リボン・薄紙・使用上の注意書

(1枚目画像のものが全てになります)



2019年末にルイ・ヴィトン公式オンラインストアにて購入した正規品です。

使用機会がなく未使用で付属の箱に入れたまま自宅保管していました。

バッグや首などへの試し巻きもしておらず購入したままの折り目がついています。

布タグの切り取りもありません。



新品購入し未使用ですが生地の織り傷のようなツレのようなものがありました。(①2cm位のもの②1~2mmの点ほどのもの)



商品説明と画像をご確認の上、気になさらない方のご購入をお願いいたします。

商品の状態が少しでも気になる方や完璧な商品をお求めの方は購入をお控え下さい。



商品すり替え等のトラブル防止対策のため 商品到着後の返品や返金への対応はいたしかねます。





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柄・デザイン···チェック



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 未使用

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ヴィトン



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モノグラム

チェック



シルクスカーフ