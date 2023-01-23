『A PRESSE HighGauge SHORT-SLEEVE Striped【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 47分に出品され03月31日 06時 47分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A PRESSE HighGauge SHORT-SLEEVE Striped Ski



アプレッセ2024春夏



定価¥44,000税込



カラー

BRN×ECRU



サイズ3

肩幅53cm着丈67cm身幅60cm袖丈25cm



商品説明

イギリスらしいシックなマイクロボーダー柄で、袖口リブと裾リブまでマイクロボーダーを入れているのが特徴のスキッパーニット。ゆったりとしたシルエットで襟はスプレッドがやや狭いイングリッシュカラー。スーピマコットンと16.5マイクロンの防縮加工したウールを綿紡績機でコンパクト糸に紡績したイタリー糸を16ゲージで綺麗に編立てた。スーピマコットンの光沢と滑らかな風合い、16.5マイクロンウールの柔らかな風合いを残しながら、コンパクト糸にしたすっきりとした目面が特徴



品番BM44-AP-03-03K

サイズ2,3

素材コットン85% ウール15%

原産国日本



試着のみになります。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アプレッセ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ A

PRESSE HighGauge

SHORT-SLEEVE

Striped